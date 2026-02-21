Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray ile oynadığı maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda önemli pozisyonlar yaşandı ancak takımlar gol bulamadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada Gabriel Sara'nın pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mauro Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
36. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eren Elmalı'nın ortasında Roland Sallai'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'da kaldı.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Samet Çavuş
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Olaigbe, Morten Bjorlo, Deniz Türüç, Muleka
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Enis Bardhi, Diogo Gonçalves, Jevtovic, Bazoer, Jinho Jo, Nagalo, Blaz Kramer
Teknik Direktör: İlhan Palut
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfred Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kart: Arif Boşluk (Konyaspor) - KONYA