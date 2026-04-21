Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Skriniar'ın kafa vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı.
37. dakikada sol kanatta topla buluşan Enis Bardhi'nin şutunda kaleci Ederson topu çeldi.
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mustafa Savranlar
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Marko Jevtovic, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Enis Bardhi, Jackson Muleka
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Bazoer, Jin-Ho Jo, Andzouana, Arif Boşluk, Sander Svendsen, Morten Bjorlo, Kazeem Olaigbe, Blaz Kramer
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Anthony Musaba, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Sidiki Cherif
Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, Fred, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Anderson Talisca
Teknik Direktör: Domenico Tedesco - KONYA