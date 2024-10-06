Konyaspor ve Eyüpspor Golsüz Beraberlikle İlk Yarıyı Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, Eyüpspor ile oynadığı maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Mücadelede iki takım da önemli pozisyonlar bulsa da, kaleciler ve savunmalar az sayıda gol fırsatını değerlendirmedi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında içerisinde bulunan Uğurcan'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
19. dakikada Bazoer'ın pasında topla buluşan Kramer'ın şutu kaleci Berke'de kaldı.
32. dakikada Saiz'in pasında ceza sahası içine hareketlenen Ahmed Kutucu'nun vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kurtaradı.
37. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde yer alan Bruno'nun kafa vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çizgide tuttu.
45+5. dakikada Oğulcan'ın pasında topla buluşan Keyta'nın vuruşunda kaleci Berke topu kornere çeldi.
Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bilal Gözen
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün, Keyta, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Prip, Jevtovic, Ndao, Ufuk Akyol, Umut Nayir, Damjanovic
Teknik Direktör: Ali Çamdalı
Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Fredrik Midtsjö, Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu, Samuel Saiz, Prince Ampem, Gianni Bruno
Yedekler: Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Sinan Gümüş, Ruben Vezo, Shelvey, Taşkın İlter, Chatzigiovanis, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Arda Turan
Sarı kartlar: Melih İbrahimoğlu, Boranijasevic (Konyaspor), Samuel Saiz, Fredrik Midtsjö (Eyüpspor) - KONYA