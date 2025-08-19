Konyaspor'un Yeni Transferi Jackson Muleka Konya'ya Geldi

Konyaspor'un Yeni Transferi Jackson Muleka Konya'ya Geldi
Konyaspor, Al-Kholood'dan transfer ettiği 26 yaşındaki hücum oyuncusu Jackson Muleka'yı Konya'ya getirdi. Havalimanında taraftarlarıyla buluşan Muleka, mutlu olduğunu belirtti.

Konyaspor'un yeni transferi Jackson Muleka, Konya'ya geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, son olarak Al-Kholood'da forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Jackson Muleka'yı Konya'ya getirdi. Akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na gelen Muleka, burada olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Taraftarımızın karşısında çok mutlu hissediyorum. Konyaspor'a katkı sağlamayı dört gözle bekliyorum. Gerçekten güzel bir şehre, mükemmel bir takıma geldim, bunun farkındayım" dedi.

Muleka, havalimanında kendisini bekleyen yeşil-beyazlı taraftarları selamlayıp, üçlü çektirdikten sonra araçla alandan ayrıldı. 26 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. - KONYA

