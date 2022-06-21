Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'ye, Kim Min-jae İngiltere'ye

Abdülkerim Bardakçı'yı alternatif olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, çok yoğun teklifler aldığı başarılı stoperi Kim Min-jae'yi de göndermeye hazırlanıyor. İngiliz kulüplerinin yakın ilgisinin olduğu bilinen Güney Koreli futbolcu için 23 milyon Euro olan fesih bedelinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın ödeyeceği tahmin belirtiliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.