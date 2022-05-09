Konyaspor'u da sahadan sildiler! Antalyaspor'dan kulüp tarihinde benzeri görülmemiş başarı

Antalyaspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Akdeniz ekibi 3-2 kazandı.

13 DAKİKADA 3 GOL

Karşılaşmada Konyaspor, 5. dakikada Guilherme'nin penaltı golüyle ile 1-0 öne geçti. Antalyaspor, bu gole 9. dakikada Luiz Adriano karşılık verdi ve durum 1-1'e geldi. İki golün ardından tempo düşmedi ve Konyaspor, bu kez 13. dakikada Endri Çekiçi ile 2-1 öne geçti. Antalyaspor ise 16. dakikada Alassane Ndao ile durumu 2-2 yaptı.

ANTALYASPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

İkinci yarıda sessizliği bozan isim Antalyaspor'dan Haji Wright oldu. Golcü isim kazanılan penaltıda hata yapmadı ve 67. dakikada takımını 3-2 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor, sahadan 3-2 galibi2 maç sonra kazanan Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı ve puanını 55'e yükseltti. Akdeniz ekibi, 14 maç ile kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaştı.

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