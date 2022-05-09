Konyaspor'u da sahadan sildiler! Antalyaspor'dan kulüp tarihinde benzeri görülmemiş başarı
- Güncelleme:
Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Akdeniz ekibi 14 maçla kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.
Antalyaspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Akdeniz ekibi 3-2 kazandı.
13 DAKİKADA 3 GOL
Karşılaşmada Konyaspor, 5. dakikada Guilherme'nin penaltı golüyle ile 1-0 öne geçti. Antalyaspor, bu gole 9. dakikada Luiz Adriano karşılık verdi ve durum 1-1'e geldi. İki golün ardından tempo düşmedi ve Konyaspor, bu kez 13. dakikada Endri Çekiçi ile 2-1 öne geçti. Antalyaspor ise 16. dakikada Alassane Ndao ile durumu 2-2 yaptı.
ANTALYASPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
İkinci yarıda sessizliği bozan isim Antalyaspor'dan Haji Wright oldu. Golcü isim kazanılan penaltıda hata yapmadı ve 67. dakikada takımını 3-2 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor, sahadan 3-2 galibi2 maç sonra kazanan Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı ve puanını 55'e yükseltti. Akdeniz ekibi, 14 maç ile kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaştı.