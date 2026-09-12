Haberler

Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından

Güncelleme:
+33 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: "Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. İyi takımız, buradan da kalkmasını biliriz"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

Maç başında yedikleri golle geriye düştüklerine dikkati çeken Çimşir, "Hem ilk yarı hem ikinci yarı topla fazla oynamamıza rağmen özellikle 3. bölgede istediğimiz seviyede etkili olamadık. Ceza sahasına girişlerimiz, saha içindeki konumlanmamızda problemler oldu. Sonuç itibariyle mağlup olduk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. İyi takımız, buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden sapma yok. Hedeflere doğru devam edeceğiz." diye konuştu

Galatasaray maçına ilişkin soruya ise Çimşir, "Önemli maçlardan bir tanesi. Bu maçı geride bırakıp en iyi kadroyla en iyi halimizde Galatasaray maçına hazırlanacağız." dedi.

Kaynak: AA
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
BRICS Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntü: Gecekondular brandalarla kapatıldı

Başkentte utanç perdesi: Ülke gerçeklerini böyle gizlediler
Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik temas: İranlı mevkidaşı ile görüştü

Ankara-Tahran hattında kritik temas: Masada Hürmüz ve Körfez var
Antalya emniyetinde 2 şube müdürü gözaltına alındı

Suçlama vahim! iki üst düzey emniyet müdürü gözaltında
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Chelsea ile 4 gollü maçta berabere kaldı

Ligin en çok gol atan takımı Chelsea ile karşılaştı! İşte sonuç
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu

Bastonla görüntülenmişti! Verdiği yanıt bomba