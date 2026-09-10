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Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmasıyla başladı ve kuvvet hareketleriyle devam etti. Antrenman taktik çalışmanın ardından topla oyunla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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