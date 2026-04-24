Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE ısınma ile başladı. Topla ısınma ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, pas oyunu ve koşu ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı