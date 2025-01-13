Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, isyan etti: Bunu hakemin yüzüne de söyledim

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 3-2 kaybedilen Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Uçar, kararlarına tepki gösterdiği maçın hakemi Direnç Tonusoğlu'na karşılaşmanın ardından söylediklerini kameralar karşısında da dile getirdi.

"FUTBOLCU HATASI YÜZÜNDEN KAYBETMEDİK"

Şanssız bir mağlubiyet olduğunu söyleyen Uçar, "İyi oynadığımız, 1 puan ve fazlasını hak ettiğimiz bir maç oldu. Ana stratejimiz ön alan baskısıyla onları kalemize getirmemekti. Golle başladık, sonra Kramer'in kaçırdığı bir gol var. Duran toplardan çekiniyorduk çünkü 'size' olarak bizden üstün bir takım Fenerbahçe. İkinci yarı oyun mentalimiz değişmedi, bir korner dışında pozisyonda vermedik. Böyle maçları kazanmak için oyuncularıma 'Performans olarak limitlerimizi zorlayacağız ve hataları azaltacağız' dedim. Maalesef Slowik'in 3. golde bir hatası oldu ama onun yüzünden kaybetmedik tabii ki. Fenerbahçe ve Mourinho hocayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR GRİ POZİSYON VARSA ALEYHİME ÇALINDI"

Hakem kararlarına tepki gösteren Uçar, "Maçtan sonra hakeme söylediklerimi size de iletmek istiyorum. Hiçbir zaman hakaret etmedim, bazı meslektaşlarım gibi onlara küfür etmedim. 4 senedir teknik direktörlük yapıyorum, böyle davranışlarımın karşılığında gri pozisyonlar hep aleyhime çalındı. Ülke futbolu öyle bir hale geldi ki... İki büyük kulübümüz bir birisi giriyor sonra diğeri görüyor. O kadar çok gri pozisyon var ki hiçbiri bize çalınmıyor. Direnç hocanın yüzüne de söylediğim için burada söylüyorum bunu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarları sevindiremediğim için üzgünüm. Herkes kafasını dik tutsun. Bu takım korkulu rüyayı yaşamayacak. Kimse söylediklerimi şahsi algılamasın, Fenerbahçe ve Mourinho Hoca'yı tekrar tebrik ediyorum" sözlerini sarf etti.