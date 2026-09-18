Haberler

Konyaspor Teknik Direktörü Palut, milli takıma seçilen Adil Demirbağ'ı tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+44 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı; maç sonrası İlhan Palut, milli takıma seçilen Adil Demirbağ'ı tebrik etti. Palut, Adil'in inançlı çalışmasını ve disiplinini gördüğünü, karşılığını aldığını görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, milli takıma seçilen Adil Demirbağ ile ilgili, "Adil'in gerçekten inançlı çalışması, ne istediğini bilmesi, disiplinini ben gördüm ve bunun karşılığını aldığını görmek beni Adil kadar mutlu etti. Tebrik ediyorum, inşallah devamı gelir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Milli ara öncesi önemli bir maçtı. İyi başlayamadığımız ligde her maçı toparlanmaya giden yol olarak görüyoruz oyuna iyi başladık. 25 dakikada pozisyonlu oyunu sürdürdük. İlk yarı sonlarına doğru Kasımpaşa dengeyi sağladı. Rakibe fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı dengeli oyun oldu. Beraberliğin adaletli olarak görülebileceği bir karşılaşma ama bir takım kazanacaksa da bizim kazanmaya daha yakın olduğumuz bir oyundu. Eksiğimiz, üçüncü bölgeye daha tehdit edici olmaktı. Bu pozisyonları daha fazla gol pozisyonuna çevirmeliyiz. Çok fazla milli oyuncumuz var. Maç temposu eksik olan Bardhi, Masuaku gibi oyuncularımız milli takımlara gidecek. Oradaki maç ritimleri önemli olacak. Dompe, Mostafa Mohamed gibi oyuncuların bu dönemde yapacağı antrenmanlarla takım seviyesine çıkmaları için fırsat olarak göreceğiz. Milli aradan sonra daha agresif bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve Kasımpaşa'ya da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Adil'in emeklerinin karşılığını görmek beni de onun kadar mutlu etti"

Milli takıma seçilen Adil Demirbağ ile ilgili de konuşan Palut, "Adil'in gerçekten inançlı çalışması, ne istediğini bilmesi, disiplinini ben gördüm ve bunun karşılığını aldığını görmek beni Adil kadar mutlu etti. Zaten yabancı oyunculardan milli oyuncumuz çok. İnşallah Türkiye Milli Takımı'na çok güzel performanslar göstererek daha fazla oyuncu veririz. Evet, benim bu noktada takımda bunu başarabileceğine inancım olan başka oyuncularım da var. Adil'i de tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelir" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fındık piyasasında yeni dönem! İki ilde bakanlık denetimi başladı

Fındık piyasasında yeni dönem! İki ilde bakanlık denetimi başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da 400 milyonluk miras cinayeti iddiası! Müteahhit Ramazan Arıkan'ın 'dana deviren' ilaçla öldürüldüğü öne sürüldü

Miras için korkunç plan iddiası! İşte dosyadaki o ilaç
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek

"2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için..."
Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme

Kartal Avrupa'da uçtu! İşte güncel ülke puanımız

Burdur'da 2 çocuk annesi Özge Bedir cinayetinde istinaf kararı! İki kadına ağırlaştırılmış müebbet, eşe beraat onandı

Kapısına dayanan kadın canını aldı! Müebbet cezaları onandı
Pençe-Kilit harekatında sağ bacağını kaybeden gazi protezle ayağa kalktı! Motosiklet kullanıp köy okullarında çocuklarla buluşuyor

Bir daha motor süremem sanıyordu! Protezle hayata tutundu
Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı

Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
İBB Ek İddianamesi'nde dikkat çeken ayrıntılar: Milyonlarca liralık para ve hediye kartı iddiası

İBB ek iddianamesinde milyonluk ihale detayları: İddialar çarpıcı!