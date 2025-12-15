Çağdaş Atan: Çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya getiremedik

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Çıkarken kaptırdığımız top sonrasında Talisca'nın şutu dışında pozisyon vermedik. 1 tane isabetli şutları ve 1 tane kornerleri vardı. Penaltıyla beraber 45'inci dakikaya kadar kabul dolu bir yarı oldu. Çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya getiremedik. İlk yarı maç bizim için bitti" dedi.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Penaltı pozisyonuna kadar oyunun kendi lehlerine geliştiğini ifade eden Çağdaş Atan, "İstanbul'a gelip, Fenerbahçe ile oynayıp, suya sabuna dokunmadan oynamaya çalışırsanız böyle olur. Oyuncularıma devre arası sitemlerimi ilettim. Penaltı pozisyonuna kadar işler bizim lehimize gözüküyordu. Çıkarken kaptırdığımız top sonrasında Talisca'nın şutu dışında pozisyon vermedik. 1 tane isabetli şutları ve 1 tane kornerleri vardı. Penaltıyla beraber 45'inci dakikaya kadar kabul dolu bir yarı oldu. Çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya getiremedik. İlk yarı maç bizim için bitti. Penaltıya kadar daha iyisini yapabilirdik. Rizespor maçında Jin Ho'nun yaptığı bir hareket var. Bu penaltıdan 10 kat daha penaltı. Bizim aleyhimize bir pozisyon. Bizim aleyhimize penaltı verilmesi gerekiyordu. VAR ekranında bakmıyorlar bile. Büyük takım ve şampiyonluğa oynayan takım olduğu zaman yarışın içinde tutma yarışına gidiyor. Alma, verme dengesinin bu kadar uçuk olduğu bir dönem hatırlamıyorum. O penaltıyı verip, maçı niye başka yere götürüyorsun, taşeronculuk yapıyorsun. Barış Sarper'di galiba VAR'daki. Geçen sene bana veda ederek bıraktı hakemliği. VAR'a niye çağırdı anlamadım. Bana göre alma, verme dengesi düzensiz. İkinci yarı Fenerbahçe yorgunluğun da etkisiyle el frenini çekti. Biz de daha doğru oynuyormuşuz gibi gözüktü. Kendimizi kandırmadan, önümüzdeki 2 lig, 2 kupa maçımızı kazanıp, yükselişe geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'3 OYUNCUDA KARAR KILDIK. DİĞER İKİ BÖLGEYE OYUNCU BAKIYORUZ'

Devre arası transfer dönemlerinin en zor dönemler olduğunu belirten Çağdaş Atan; 3 oyuncuda karar kıldıklarını, diğer 2 bölgeye de oyuncu bakmaya devam ettiklerini söyledi. Atan, "Transfer yapacağız. Kış transfer dönemi en zor transfer dönemi. Acil transfer yapmamız gerekiyor. Sakat ve cezalı oyunculardan dolayı Süper Lig'de en çok bizim canımız yandı bahis olaylarıyla beraber. Dar rotasyonlu bir takıma geldiğimizi biliyorduk. 5 haftadır, 5 veya 6 ilk 11 oyuncusundan eksik şekilde mücadele ediyoruz. Oyuncularımız iyi çalışıyor. Maksimumlarını vermeye çalışıyorlar. Bizim için problem olan penaltının ardından ilk yarının sonu. Kabul edilebilir değil. Bu hafta galibiyetle tanışıp yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Görüştüğümüz, anlaştık dediğimiz oyuncular var. Transferler kampa yetişirse ikinci yarı daha iyi bir Konyaspor izlettirebiliriz. 3 oyuncuda karar kıldık. Diğer iki bölgeye oyuncu bakıyoruz. Başkan ve yönetim iyi niyetle çalışıyor. 2'inde kampa başlayacağız. İyi oyuncularla görüşüyoruz. Getireceğiz diye düşünüyorum. Doğru takviyeleri yaparsak rahat bir ikinci yarı geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Konyasporlu futbolculardan Yasir Subaşı'nın babasının kalp krizi geçirdiğini söyledi. Tecrübeli futbolcunun üzücü bir durum yaşadığını belirten Çağdaş Atan, güzel haberler beklediklerini dile getirdi.