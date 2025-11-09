Haberler

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Mağlubiyet Açıklaması

Güncelleme:
Konyaspor, Fatih Karagümrük karşısında 2-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan, oyuncularının sahada beklenen performansı gösteremediğini ve eksiklerin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fatih Karagümrük karşısında çalıştıkları şeylerin hiçbirini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok üzücü bir mağlubiyet aldık. Oyuncuların performansı bizi umutlu hale getirmişti. Çalıştıklarımızın hiçbirini sahaya yansıtamadık. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik ama bu takımın kolay gol yeme alışkanlığını çözmek için formasyon değişikliğine gitmek istedik. Samsunspor maçında yenilen golün aynısını yedik. 3 stoperimizin de olmaması, Jevtovic benzeri bir oyuncunun elimizde bulunmaması başımızı ağrıttı. Buna bir an önce çözüm bulmamız lazım. Adil'in ve Oğulcan'ın dönmesiyle işler rahatlayacak. Çok da büyük problemlerimiz yok. Savunma ve merkez orta sahayı sertleştirmemiz gerekiyor. Bunları telafi edeceğimizi düşünüyorum. Karagümrük kazanmayı hak etti. Onları tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Oyuncularım, daha fazla öz güvenle oynamalı"

İyi mücadele edemediklerini aktaran Atan, "Mağlubiyeti, antrenmanlardaki öz güveni, kaliteyi ve mücadeleyi sahaya yansıtmamamıza bağlıyorum. Oyuncularımın daha az top kaybıyla ve daha fazla öz güvenle oynamasını bekliyordum. İki haftalık ara bize iyi gelecek. Antalyaspor maçına hazır olacağız. Seviyemizin bayağı altında olduğumuzu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Yeşil-beyazlı takımın güçlü ve zayıf taraflarıyla ilgili yönetim kuruluna sunum yaptıklarını vurgulayan Çağdaş Atan, "Eksiklerimiz ortada. Şu an bunu dillendirmeye gerek yok. İlk yarının bitmesine daha 5 hafta var. Devre arasında o bölgelere gerekli hamleler yapılacaktır" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

