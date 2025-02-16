Konyaspor, Samsunspor'a 1-0 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor, sahasında Samsunspor'a 1-0 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Marc Bola'nın 2. dakikada attığı gol, karşılaşmanın sonucunu belirledi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Pedrinho'nun ceza sahası dışından ortasında Yusuf Erdoğan'ın topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
74. dakikada Holse'nin pasında topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Slwoik topu kornere çeldi.
78. dakikada Pedrinho'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Okan kornere çeldi.
Hakemler: Yasin Kol, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral
Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün (Umut Nayir dk. 63), Bazoer (Uğurcan Yazğılı dk. 46), Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Keyta dk. 76), Ndao (Melih İbrahimoğlu dk. 76), Pedrihno, Aleksic, Yusuf Erdoğan (Tunahan Taşçı dk. 63), Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Prip, Calusic, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola, Ait Bennasser, Celil Yüksel (Ntcham dk. 68), Emre Kılınç (Muja dk. 90+2), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 80), Dimata (Soner Gönül dk. 90+2), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Tait, Muhammet Özbaskıcı, Yunus Emre Çift
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol: Marc Bola (dk. 2) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Oğulcan Ülgün, Slowik, Aleksic, Jevtovic (Konyaspor), Marius Mouandilmadji, Carlo Holse, Ait Bennasser, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Marc Bola (Samsunspor) - KONYA