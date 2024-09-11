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Konyaspor, Riechedly Bazoer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, defans oyuncusu Riechedly Bazoer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bazoer, takımımızda 20 numaralı formayı terletecek.

Konyaspor, defans oyuncusu Riechedly Bazoer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede defans oyuncusu Riechedly Bazoer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Riechedly Bazoer'e hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar diliyoruz. Bazoer, takımımızda 20 numaralı formayı terletecek" denildi.

Riechedly Bazoer: "Umarım güzel bir sezonu geride bırakırız"

İmza töreninden sonra konuşan Riechedly Bazoer, "Konyaspor'un bana olan ilgisi beni çok memnun etti. Kulüp olarak umarım güzel bir sezonu geride bırakırız. Taraftarımızın bizi her zaman destekleyeceğini biliyorum. Onları alacağımız galibiyetlerle mutlu edeceğiz" dedi.

Erkut Çağlar Çelik: "Kendisine çok güveniyoruz"

Konyaspor Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik ise, "Riechedly Bazoer, gerçekten önemli bir isim. Kariyerinde Avrupa'nın çok önemli takımları var. PSV alt yapasında yetişti. Hollanda'nın Az Alkmar ekibinden Konyaspor'umuza katıldı. Kendisine çok güveniyoruz. Savunma anlamında takımımıza güç katacağını biliyoruz. Bir forvet takviyemiz olacak. Transfer döneminde net konuşmak doğru olmaz. Son dakikaya kadar fırsat transferlerimiz de olabilir" diye konuştu.

PSV alt yapısından çıkan ve Hollanda Milli Takım formasını da giyen tecrübeli futbolcu, AZ Alkmaar, Vitesse, VfL Wolfsburg, FC Utrecht, FC Porto, Ajax takımlarında forma giydi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Konyaspor Futbol konya

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