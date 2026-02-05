Konyaspor, Rayyan Baniya transferini açıkladı
Konyaspor, 26 yaşındaki defans oyuncusu Rayyan Baniya ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Rayyan Baniya'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Modena Akademi'de futbol hayatına başlayan Baniya; Verona, Mantova, Renate, F. Karagümrük, Palermo ve son olarak Trabzonspor forması giydi. Baniya, yeşil-beyazlı ekipte 22 numaralı formayı giyecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor