Konyaspor, Rayyan Baniya transferini açıkladı

Güncelleme:
Konyaspor, defans oyuncusu Rayyan Baniya ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Baniya'ya hoş geldin diyerek başarılar diledi. Baniya, 22 numaralı formayı giyecek.

Konyaspor, 26 yaşındaki defans oyuncusu Rayyan Baniya ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Modena Akademi'de futbol hayatına başlayan Baniya; Verona, Mantova, Renate, F. Karagümrük, Palermo ve son olarak Trabzonspor forması giydi. Baniya, yeşil-beyazlı ekipte 22 numaralı formayı giyecek. - KONYA

