Konyaspor, Pendikspor ile berabere kaldı
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Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Konyaspor'un golünü Moreno atarken, Pendikspor'un gollerini Erencan Yardımcı ve Diaby kaydetti.
STAT : Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Murat Altan, Emrah Ünal
KONYASPOR: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk.68 Gökhan Töre) N'Zonzi (Dk.60 Paz), Prib(Dk.68 Oliveira), Cicaldau(Dk.60 Oğulcan Ülgün), Moreno, Cikalleshi
PENDİKSPOR: Erdem Canpolat, Sequeira, Welinton, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç(Dk.90 Serkan Asan), İbrahim Akdağ, Vukovic, Çekiçi (Dk.58 Diaby), Romero (Dk.46 Lusamba), Halil Akbunar (Dk.73 Gökcan Kaya), Ahmed Hassan (Dk.58 Erencan Yardımcı)
GOLLER: Dk.49 Moreno ( Konyaspor ) - Dk.63 Erencan Yardımcı, Dk.88 Diaby ( Pendikspor )
SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz ( Konyaspor ) - Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Erden Özgenç, ( Pendikspor )
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
14'üncü dakikada Calvo'nun ara pasıyla ceza alanına giren Moreno'nun şutu kaleci uzaklaştırdı.
43'üncü dakikada Moreno'nun ceza alanına gönderdiği topu önünde bulan Cicaldau'nun şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
49'uncu dakikada Konyaspor öne geçti. Moreno'nun ceza alanı sol çaprazından şutu yan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.
63'üncü dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Adil'in ters kafa vuruşunda kendi ceza alanı içerisinde topu durdurmaya çalışırken, Erencan Yardımcı topu önünde buldu. Yardımcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
88'inci dakikada Pendikspor öne geçti. Lusamba'nın ara pasıyla ceza alanına sokulan Diaby, topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
Karşılaşma Pendikspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.