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Konyaspor Olağan Genel Kurulu 29 Mayıs'ta!

Konyaspor Olağan Genel Kurulu 29 Mayıs'ta!
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Konyaspor, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mayıs 2025'te yapılacağını açıkladı. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 13 Haziran 2025'te gerçekleşecek.

Konyaspor, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mayıs Perşembe günü yapılacağını, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 2. toplantının 13 Haziran 2025 Cuma günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yeşil-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Konyaspor Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun 12.05.2025 tarih ve 125 sayılı kararı ile kulübümüzün Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 15.00'te Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılmasına, karar verilmiştir. Değerli delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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