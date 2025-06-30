Konyaspor Mücahit İbrahimoğlu'nu Kadrosuna Kattı

Konyaspor Mücahit İbrahimoğlu'nu Kadrosuna Kattı
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Konyaspor, Avusturya'nın Rapid Wien Kulübü'nde yetişen orta saha oyuncusu Mücahit İbrahimoğlu ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. İmza törenine kulüp yetkilileri katıldı.

Konyaspor, orta saha oyuncusu Mücahit İbrahimoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Konyaspor, Avusturya'nın Rapid Wien Kulübü'nde yetişen, kulübün alt yaş kategorilerinin hepsinde forma giyen orta saha oyuncusu Mücahit İbrahimoğlu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol şube sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mücahit, takımımızda 14 numaralı formayı terletecek. Mücahit İbrahimoğlu'na hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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