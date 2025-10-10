Konyaspor, Milli Ara'da Antrenmanlarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yaptığı salonda antrenman ile çalışmalarına devam etti. Futbolcular kuvvet çalışması yaptı ve günün ikinci antrenmanı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Konyaspor, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Futbolcular, daha sonra belirlenen istasyonlarda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı ekip, bugün saat 18.30'da yapacağı günün ikinci antrenmanı ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor