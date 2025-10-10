Konyaspor, Milli Ara'da Antrenmanlarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Konyaspor, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Futbolcular, daha sonra belirlenen istasyonlarda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı ekip, bugün saat 18.30'da yapacağı günün ikinci antrenmanı ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA