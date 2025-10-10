Haberler

Konyaspor, Milli Ara'da Antrenmanlarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yaptığı salonda antrenman ile çalışmalarına devam etti. Futbolcular kuvvet çalışması yaptı ve günün ikinci antrenmanı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Konyaspor, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Futbolcular, daha sonra belirlenen istasyonlarda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı ekip, bugün saat 18.30'da yapacağı günün ikinci antrenmanı ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Işın Karaca'dan büyük değişim! Bu kadarını kimse beklemiyordu

7 ayda 31 kilo veren Işın Karaca adeta bambaşka biri oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Işın Karaca'dan büyük değişim! Bu kadarını kimse beklemiyordu

7 ayda 31 kilo veren Işın Karaca adeta bambaşka biri oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.