Konyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Konyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic değerlendirmelerde bulundu.

Sahalarında ağır bir mağlubiyet aldıklarını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Çok ağır bir mağlubiyet, bizi çok üzdü. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Çok farklı düşüncelerimiz vardı maçtan önce. Özellikle bu maçı alıp bundan sonraki son iki haftayı daha rahat bir şekilde geçirmek istiyorduk. Çünkü alttaki takımların son hafta hem bizden bir maç fazla olması hem de artı Hatay ve Antep maçına gelecek puanlarla tabii ki aramızdaki farkı kapatma riski de bulunduğu için biz bir an önce kendi işimizi kendimiz çözmek istiyorduk. Çok önem verdiğimiz bir maçtı ama maalesef yediğimiz goller özellikle bu seviyede bir takıma yakışmadı" diye konuştu.

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ise deplasmanda aldıkları 3 puandan dolayı memnun olduklarını söyledi. Stanojevic, "Tabii ki memnunuz ve elbette bu maçı yenmemizden ziyade nasıl yendiğimizle ilgili daha memnunuz. 90 dakika boyunca maçı kontrol edebildik ve istediğimiz oyunu sahaya sergileyebildik. Ciddi sayılarda buraya gelerek bizi başlangıçtan sonuna kadar destekleyen taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.