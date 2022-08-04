Konyaspor, Konferans Ligi'nde Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı - Haberler

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Konyaspor, Konferans Ligi'nde Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı

Konyaspor, Konferans Ligi'nde Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Konyaspor, deplasmanda Vaduz ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'a deplasmanda avantajı getiren golü 89. dakikada Muhammet Demir kaydetti. Temsilcimiz, Liechtenstein ekibi ile rövanş maçını 11 Ağustos Perşembe günü Konya'da oynayacak.

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Vaduz ile Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rheinpark Stadion'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

SASERE, KONYASPOR'U YIKTI

Maçın başından sonuna kadar topun hakimi olan Konyaspor, 2 kez direğe takıldı. Ender gelişen Vaduz ataklarından birinde 72. dakikada Sasere skoru 1-0'a getirdi. Baskılarını sürdüren temsilcimiz 88. dakikada Muhammet Demir ile beraberliği yakaladı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konyaspor, Konferans Ligi'nde Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı

RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA

Temsilcimiz Vaduz ile 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşını 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynayacak.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Konyaspor Spor Haberler

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