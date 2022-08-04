Konyaspor, Konferans Ligi'nde Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı

Vaduz ile Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rheinpark Stadion'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

SASERE, KONYASPOR'U YIKTI

Maçın başından sonuna kadar topun hakimi olan Konyaspor, 2 kez direğe takıldı. Ender gelişen Vaduz ataklarından birinde 72. dakikada Sasere skoru 1-0'a getirdi. Baskılarını sürdüren temsilcimiz 88. dakikada Muhammet Demir ile beraberliği yakaladı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA

Temsilcimiz Vaduz ile 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşını 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynayacak.