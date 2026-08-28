Konyaspor, Kocaelispor maçına hazır
Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın saat 19.00’da Kocaelispor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın saat 19.00'da Kocaelispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 ile başladı. Çabukluk ve çeviklik çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik idman ile sona erdi.
Öte yandan yeni transfer Jean-Luc Dompe, yeşil-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı