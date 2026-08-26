Konyaspor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kocaelispor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 ile başladı. Topla oyun ve koşu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı