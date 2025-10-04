Haberler

Konyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazır

Konyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışmalara geçildi.

Konyaspor, 5 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesislerinde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Antrenman, üç grupta oynanan 5'e 2 ve ardından gerçekleştirilen taktik çalışma ile tamamlandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada

Hipokrat Yemini'ni unutan doktorun rezilliği kamerada
Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci

Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.