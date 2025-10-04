Konyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazır

Konyaspor, 5 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesislerinde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Antrenman, üç grupta oynanan 5'e 2 ve ardından gerçekleştirilen taktik çalışma ile tamamlandı. - KONYA