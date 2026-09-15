Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 18 Eylül Cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Sahada savunma-hücum organizasyon çalışması ile devam eden antrenman, koşu ve topla oyun ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı