Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE ısınma ile başladı. Sahadaki bölümü yoğun yağış altında devam eden antrenman, topla oyun ve turnuva maçları ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 14.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı