Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru

Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor ile yapacakları final maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Finalde kupayı Konya'ya götürmek istiyoruz. Çünkü şehrimizin ve takımımızın çok ihtiyacı var." dedi.

Demirbağ, karşılaşmanın yapılacağı Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezon başındaki kamp sürecinde takım arkadaşlarıyla "İnşallah Avrupa kupalarına oynayacak seviyelerde sezonu bitiririz" diye bir söz verdiklerini, ancak ligde bunu başaramadıklarını belirtti.

Demirbağ, sezon içerisinde çok inişli çıkışlı performansları olduğunu, sezonun ikinci yarısından itibaren ligde ve kupada çok önemli maçlar kazandıklarını vurgulayarak, "Önceliğim, centilmenlik içerisinde geçen bir final olsun. Saha dışarısında hepimiz arkadaşız ama saha içerisinde rakibiz. Ben ve takım arkadaşlarım adına söylüyorum, yarın kendimize verdiğimiz sözü tutmak istiyoruz. Finalde kupayı Konya'ya götürmek istiyoruz. Çünkü şehrimizin ve takımımızın çok ihtiyacı var. Çok büyük konuşmak istemiyorum ama en azından kendi adıma yarın inşallah iki kişilik oynayıp kupayı almak istiyorum." diye konuştu.

"İnşallah bir gün milli takım forması giyeceğim"

Basın toplantısının soru cevap kısmında milli takımla ilgili soruyu yanıtlayan Demirbağ, her Türk futbolcusunun gibi kendisinin de en büyük hayalinin milli takımda forma giymek olduğunu dile getirdi.

Demirbağ, milli takıma seçilebilmek için çabaladığını, çalıştığını ve mücadele ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her zaman iyi olmak zorundasınız. Sonuçta yaptığımız iş kolay iş değil. Yukarılarda olabilmek için hem psikolojik hem mental hem de fiziken iyi durumda olmanız gerekiyor. İnşallah bir gün milli takım forması giyeceğim. Onun dışında şu an tabii ki milli takımımızı destekliyorum. Milli takımımızı hocasına çok saygı duyuyorum. Arkadaşlarım hep orada oynuyor. Ama benim şu an önceliğim yarınki final maçı. Final maçında kupayı kazanıp şehrime götürmek istiyorum. Aileme söz verdiğim gibi taraftarlarımıza, camiamıza, başkanımıza söz verdiğim gibi kupayı alıp şehrimize götürmek istiyorum."