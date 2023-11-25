Konyaspor ile Kasımpaşa Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda yaşanan önemli dakikalar da detaylandırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşaile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lik beraberlik ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Konyaspor'da Guiherme'nin sol kanattan ceza sahasına kestiği orta, Kasımpaşa defansından sekerken, sağ çaprazda Muric topla buluştu. Muric'in, topu uzak direğe plase gönderdi, top az farkla yandan auta çıktı.
18. dakikada Muic'in pasına hareketlenen Ahmet Oğuz, sağ kanattan ceza sahasına girerek şutunu çekti. Üzerine gelen topu Kaleci Gianniostis kontrol etti.
32. dakikada Kasımpaşa'nın atağında, Hajradinovic'in sağ kanattan ortasında kale alanı önünde topa yükselen da Costa, meşin yuvarlağı kalecinin üzerine gönderdi.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İbrahim Bozbey, Emir Eray Eyisoy
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazgılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Muric, Cicaldau, Moreno, Oliveira
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Yunus Mallı, Louka Prip, Calvo, Cikalleshi, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Nıko Rak, Nzonzi
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Kasımpaşa: Gianniostis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Duhan Aksu (Yasin Özcan dk. 26), Gökhan Gül, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Hajradinovic, Ngoy, Nuno Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Erdem Çetinkaya, Ben Ouanes, Saddiki, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Emre Yeşilyurt, Gomis
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Sarı Kart: Gökhan Gül (Kasımpaşa) - KONYA