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Konyaspor ile Hatayspor Arasında Golsüz Beraberlik

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor sahasında Hatayspor ile karşılaştı. İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Mendes'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Slowik gole izin vermedi.

15. dakikada sol kanattan Nzonzi'nin pasında ceza yayı üzerinden Oğulcan Ülgün'ün vuruşu üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta Damjanovic'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

32. dakikada Konyaspor yarı alanında topu kazanan Halil Dervişoğlu, topla ceza alanı içerisine girdi. Kaleci Slowik'i Halil'in topuna 2 hamlede sahip oldu.

Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Murat Temel

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Prip, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao, Çikalleshi

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Cicaldau, Muhammet Demir, Yunus Mallı, Junior, Moreno, Ethemi

Teknik Direktör: Fahrudın Omerovıc

Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam, Boudjemaa, Ömer Faruk, Fernandes, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Bekaj, Abdulkadir Parmak, Dadaşov, Strandberg, Pedro, Burak Yılmaz, Hodzic, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Doğukan Sinik

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sarı kartlar: Kilama (Hatayspor), Damjanovic, Ahmet Oğuz (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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