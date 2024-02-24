Konyaspor ile Hatayspor Arasında Golsüz Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor sahasında Hatayspor ile karşılaştı. İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Mendes'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Slowik gole izin vermedi.
15. dakikada sol kanattan Nzonzi'nin pasında ceza yayı üzerinden Oğulcan Ülgün'ün vuruşu üstten dışarı çıktı.
27. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta Damjanovic'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.
32. dakikada Konyaspor yarı alanında topu kazanan Halil Dervişoğlu, topla ceza alanı içerisine girdi. Kaleci Slowik'i Halil'in topuna 2 hamlede sahip oldu.
Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Murat Temel
Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Prip, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao, Çikalleshi
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Cicaldau, Muhammet Demir, Yunus Mallı, Junior, Moreno, Ethemi
Teknik Direktör: Fahrudın Omerovıc
Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam, Boudjemaa, Ömer Faruk, Fernandes, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Bekaj, Abdulkadir Parmak, Dadaşov, Strandberg, Pedro, Burak Yılmaz, Hodzic, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Doğukan Sinik
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Sarı kartlar: Kilama (Hatayspor), Damjanovic, Ahmet Oğuz (Konyaspor) - KONYA