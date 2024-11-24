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Konyaspor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı

Konyaspor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konya'da kozlarını paylaşan Konyaspor ile Hatayspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Akdeniz ekibine 90. dakikada beraberliği getiren golü atan Vincent Aboubakar, bu sezonki ilk golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

HATAYSPOR PUANI 90'DA KURTARDI

Konyaspor, 17. dakikada Marko Jevtovic ile öne geçti. Hatayspor'un beraberlik golü 90. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi. Bu sonucun ardından Konyaspor 15, Hatayspor 7 puana yükseldi. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, Beşiktaş'ı konuk edecek.

ABOUBAKAR SİFTAH YAPTI

Sezon başında Beşiktaş'tan Hatayaspor'a transfer olan Vincent Aboubakar, 90. dakikada attığı golle hem takımına puanı getirdi hem de Akdeniz ekibindeki ilk golünü attı. Hatayspor ile 6 ilk 11 olmak üzere 9 maça çıkan Kamerunlu golcünün 1 de asisti bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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