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Konyaspor, Hatayspor'u İlk Yarıda Geçiyor

Konyaspor, Hatayspor'u İlk Yarıda Geçiyor
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, Hatayspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Jevtovic'in 17. dakikada attığı golle Konyaspor, sahasında avantaj yakaladı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

6. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Fernandes'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Jevtovic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada Bamgboye'nın sağ çaprazdan şutunda kaleci Slowik topu kornere çeldi.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Aleksic, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Tunahan Taşçı, Ufuk Akyol, Keyta, Damjanovic, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Kramer

Teknik Direktör: Recep Uçar

Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak, Diack, Bamgboye, Görkem Sağlam, Fernandes, Strandberg

Yedekler: Bekaj, Demir Sarıcalı, Abubakar, Okoronkwo, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Boutobba

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Sarı kartlar: Jevtovic, Bazoer (Konyaspor), Diack (Hatayspor)

Gol: Jevtovic (dk. 17) (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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