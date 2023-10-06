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Konyaspor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, salonda yapılan fitness çalışması ile başladı ve sahadaki ısınma, pas oyunu, savunma-hücum organizasyonu ve çift kale maç ile devam etti. Konyaspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.