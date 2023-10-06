Konyaspor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, salonda yapılan fitness çalışması ile başladı ve sahadaki ısınma, pas oyunu, savunma-hücum organizasyonu ve çift kale maç ile devam etti. Konyaspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, salonda yapılan fitness çalışması ile başlarken, sahadaki ısınma ve pas oyunu ile devam etti. Daha sonra futbolcular, savunma-hücum organizasyon çalışması ile sürdürdükleri antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.
Yeşil-beyazlı, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA