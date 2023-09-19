Konyaspor, Gökhan Töre ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, prensipte anlaşmaya vardığı tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile resmi sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki futbolcu için kulüp binasında basına kapalı imza töreni düzenlendi.

Konyaspor, prensipte anlaşmaya vardığı tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile resmi sözleşme imzaladı.

Konyaspor daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı. 31 yaşındaki futbolcu için kulüp binasında basına kapalı imza töreni düzenlendi. Töre, kendisi 1+1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen Gökhan Töre, Avrupa'da Chelsea U21, Hamburg, Rubin Kazan, West Ham takımlarında Türkiye'de ise Beşiktaş, Y. Malatyaspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'nde oynadı. Gökhan Töre, Konyaspor'da 30 numaralı formayı giyecek. - KONYA