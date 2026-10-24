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Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edeceği 9. hafta maçının hazırlığını bitirdi

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Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edeceği 9. hafta maçının hazırlığını bitirdi
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Murat Kurum Tesisleri'nde İlhan Palut yönetimindeki antrenman 5'e 2 ve çabukluk-çeviklik ile başladı, topla oyun ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 5'e 2 ve çabukluk-çeviklik ile başladı. Topla oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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