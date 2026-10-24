Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edeceği 9. hafta maçının hazırlığını bitirdi

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 5'e 2 ve çabukluk-çeviklik ile başladı. Topla oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı