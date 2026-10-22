Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını Murat Kurum Tesisleri'nde sürdürdü

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Konyaspor, Gençlerbirliği ile pazar günü sahasında oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçı hazırlıklarına devam etti.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma ile başlayan antrenman, 5'e 2 ile devam etti. Topla oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı