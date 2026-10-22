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Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını Murat Kurum Tesisleri'nde sürdürdü

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Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını Murat Kurum Tesisleri'nde sürdürdü
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Konyaspor, pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarını Murat Kurum Tesisleri'nde sürdürdü. İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda çift kale maç yapıldı; yeşil-beyazlı ekip yarın saat 11.00'de çalışacak.

Konyaspor, Gençlerbirliği ile pazar günü sahasında oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçı hazırlıklarına devam etti.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma ile başlayan antrenman, 5'e 2 ile devam etti. Topla oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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