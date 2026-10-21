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Konyaspor, Gençlerbirliği karşılaşması hazırlıklarına antrenmanla devam etti

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Konyaspor, Gençlerbirliği karşılaşması hazırlıklarına antrenmanla devam etti
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda kaleciler takımdan ayrı çalıştı; yeşil-beyazlı ekip yarın 11.30'da antrenman yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Kaleciler Bahadır Han Güngördü, Deniz Ertaş, Egemen Aydın ve Emir Gündoğdu antrenmanın ilk bölümünde takımdan ayrı olarak kaleci antrenörleri Bekir Arpacı ve Yunus Emre Sürmeligöz yönetiminde çalıştı. Şut çalışma ve topla oyun ile devam eden antrenman, turnuva maçı ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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