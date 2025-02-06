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Konyaspor, Genç Stoper Mehmet Kaya ile Anlaştı

Konyaspor, Genç Stoper Mehmet Kaya ile Anlaştı
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Konyaspor, Türkspor Dortmund'da forma giyen 20 yaşındaki stoper Mehmet Kaya ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, genç oyuncuya hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Konyaspor, Alman ekibi Türkspor Dortmund forması giyen genç stoper Mehmet Kaya ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Alman ekibi Türkspor Dortmund forması giyen 20 yaşındaki stoper Mehmet Kaya ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Mehmet'e hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Damkacı hazır bulundu.

A Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde formayı giyen Mehmet Kaya, Hammer SpVg, FC Iserlohn, Paderborn takımlarının formasını terletti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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