Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Güncelleme:
Konyaspor, 21 Şubat Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki takım, Kayacık Tesisleri'nde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Pas çalışması ve topla oyunla devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
