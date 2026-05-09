Fenerbançe maçından notlar

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Suat Güz yaptı. Ligde 70 puanı bulunan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip; Edson Alvarez, Nene ve Ederson'dan yoksun sahaya çıktı. Yeşil-beyazlı ekipte ise Kramer, Tunahan ve Ufuk kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması sonrası takımın başına getirilen yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ikinci maçına çıktı.

Konyaspor ise teknik direktör İlhan Palut yönetiminde, dört büyük takıma karşı hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda sürdürdüğü başarılı performansı devam ettirmek istedi. Yeşil-beyazlı ekip, rakibini Türkiye Kupası maçında 1-0 mağlup ederek kupanın dışına itmişti.

Konyaspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 50'nci kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 37 galibiyet alırken, Konyaspor 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

