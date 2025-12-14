Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Antrenman, ısınma ve taktik çalışmalarla gerçekleştirildi.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. 5'e 2 ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor