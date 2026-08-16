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Konyaspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Konyaspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, salonda CORE çalışmasıyla başladı. Rizespor maçında ilk 11'de oynayanlar yenileme yaptı. Sahada topla oyun ve şut çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla bitti. Ekip, 18 Ağustos Salı saat 18.00'de tekrar antrenman yapacak.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 22 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE çalışması ile başladı. Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Sahada topla oyun ve şut çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, 18 Ağustos Salı günü saat 18.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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