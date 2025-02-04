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Konyaspor, Eyüpspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Konyaspor, Eyüpspor'u 1-0 Önde Tamamladı
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Konyaspor, Eyüpspor'u 1-0'lık üstünlükle ilk yarıyı kapattı. Maçta Konyaspor'dan Aleksic 45+2. dakikada golü kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Konyaspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Melih Bostan'ın pasına hareketlenen Prip ceza sahası içinde topla buluştu. Prip'in çaprazdan kaleye gönderdiği şutta kaleci Birkan topu kornere çeldi.

25. dakikada kaleci Birkan'ın hatalı pasında Melih Bostan topun sahibi oldu. Melih'in şutunda top az farkla yandan autta çıktı.

35. dakikada Prip'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir kafayı vururken top kaleci Birkan'da kaldı.

37. dakikada kaleci Deniz'in hatasında Halil Akbunar topu kontrol etti. Halil'in boş kaleye attığı şutta Calusic topu kale önünde çıkardı.

45+2. dakikada Umut Nayir'in ceza alanında pasında topla buluşan Aleksic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Gürcan Hasova, Sabri Öğe, Mehmet Dura

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Calusic, Abdurrahman Üresin, Yasir Subaşı, Oğulcan Ülgün, Prip, Aleksic, Melih Bostan, Keyta, Umut Nayir

Yedekler: Slowik, Adil Demirbağ, Tunahan Taşçı, Pedrinho, Guilherme, Ndao, Bazoer, Utku Eriş, Mehmet Güneş, Kramer

Teknik Direktör: Recep Uçar

Eyüpspor: Birkan Tetik, Melih Kabasakal, Dorukhan Toköz, Luccas Claro, Umut Meraş, Stepanenko, Halil Akbunar, Caner Erkin, Yalçın Kayan, Prince Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Berke Özer, Erdem Gökçe, Robin Yalçın, Emre Akbaba, Ruben Vezo, Hüseyin Maldar, Umut Bozok, Emre Mor, Tayfur Bingol, Hamza Akman

Teknik Direktör: Arda Turan

Gol: Aleksic (dk. 45+2) (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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