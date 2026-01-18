Haberler

Konyaspor ile Eyüpspor 4. randevuda

Konyaspor ile Eyüpspor 4. randevuda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Eyüpspor ile karşılaşacak. Konyaspor, 2 galibiyet ile önde olduğu rekabette 17 puanla 13. sırada, Eyüpspor ise 13 puanla 17. sırada yer alıyor.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Eyüpspor ile ligde 4. kez karşılaşacak.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 17.00'de Eyüpspor'u ağırlayacak. Ligde Konya ekibi, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 17 puan toplarken, İstanbul takımı da 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 13 puan aldı. Müsabaka öncesi yeşil-beyazlılar, ligde 13. sırada yer alırken, eflatun-sarılılar ise 17. sırada bulunuyor.

Galibiyetlerde Konyaspor önde

Konyaspor ve Eyüpspor, bu mücadeleyle birlikte Süper Lig tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette ligde daha önce oynanan 3 maçta Konya temsilcisi 2 kez sahadan galip ayrılırken, İstanbul ekibi ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. Konya 7 kez gol sevinci yaşarken, Eyüp da 4 defa rakip fileleri havalandırdı.

Ömer Faruk Turtay düdük çalacak

Konyaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak maçı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Orhan Aydın Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi

Gecenin tek güzel haberini verdi
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk