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Konyaspor, Elazığ FK'yi 4-0 Geçerek Tur Atladı

Konyaspor, Elazığ FK'yi 4-0 Geçerek Tur Atladı
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Konyaspor, deplasmanda 23 Elazığ FK'yi 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta Melih Bostan 2 gol attı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Konyaspor, deplasmanda 23 Elazığ FK'yı 4-0 yenerek tur atladı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Melih'in aşırtma şutu üstten auta çıktı.

9. dakikada gelişen Konyaspor atağında Oğulcan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından şutu az fakla auta gitti.

17. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında M. Tunahan Taşçı'nın yerden pasına altıpasta Melih vurdu ancak top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

25. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Melih Bostan düzgün vurdu ve direğe çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

28. dakikada gelişen 23 Elazığ FK atağında Görkem Can'ın pasında Kubilay sağ çaprazdan sert vurdu top yan ağlarda kaldı.

40. dakikada ani gelişen 23 Elazığ FK atağında topla ceza sahasına giren Güney'in sol çaprazdan şutunu kaleci Deniz kornere tokatladı.

57. dakikada sağ kanattan köşe yönlerine yakın noktadan Güney'in direkt kaleye gönderdiği şut az farkla yan ağlarda kaldı.

61. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna ceza sahası içinde kafayı vuran Adem Eren farkı 2'ye çıkardı. 0-2

66. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Konyasporlu futbolcu yerde kalınca hakem penaltıya hükmetti. Penaltı vuruşunu kullanan Karahan Yasir fileleri havalandırdı. 0-3

73. dakikada takım arkadaşıyla duvar pası yapan Melih Bostan düzgün bir vuruşla kendisinin 2. takımının 4. golünü attı. 0-4

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan

23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Boran Tütünci (Arda Mert Yağız dk. 75), Görkem Can Güner (Ahmet Yağız Gençtürk dk. 83), Güney Sağır, Berke Gürbüz (Muhammed Hamza Çelik dk. 83), Fatih Onay, İlyas Kahraman (Güray Fırat dk. 36), Hüseyin Akın Aydın, Sezer Kahraman, Kubilay Eren Şahin (Eren Taştan dk. 75), Haktan Yüce

Yedekler: Ömer Taha Özer, Ulaş Yılmaz, Abdullah Şengüler, Yavuz Durmaz, Ali Kahveci

Teknik Sorumlu: Avni Okumuş

Tümosan Konyaspor: Deniz Ertaş, Karahan Yasir Subaşı, Muhammet Tunahan Taşçı (Louka Daniel Pırıp Andreasen dk. 46), Ufuk Akyol (Efe Seçil dk. 75), Mehmet Umut Nayir (Melih İbrahimoğlu dk. 46), Hamidou Keyta, Filip Damjanovic, Oğulcan Ülgün, Muzaffer Utku Eriş, Adem Eren Kabak (Ahmet Tırpancı dk. 79), Melih Bostan

Yedekler: Yavuz Akgün, Adil Demirbağ, Gulherme Haubert Sitya

Teknik Sorumlu: Cem Bağcı

Goller: Melih (dk. 25 ve 73), Adem Eren (dk. 61), Karahan Yasir (dk. 66) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Sezer, Fatih, Haktan (23 Elazığ FK), Oğulcan (Konyaspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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