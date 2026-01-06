Haberler

Konyaspor, Antalya'da hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
Konyaspor, Antalya Belek'te devam eden devre arası kampında teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman yaptı. İdmanda, yeni transfer Berkan Kutlu da yer aldı.

Konyaspor, Antalya Belek'te devam eden devre arası kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Topla oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı. İdmanda, yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Berkan Kutlu da yer aldı. - ANTALYA

