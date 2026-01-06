Konyaspor, Antalya'da hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Antalya Belek'te devam eden devre arası kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Topla oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı. İdmanda, yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Berkan Kutlu da yer aldı. - ANTALYA