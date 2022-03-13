Konyaspor'dan inanılmaz geri dönüş! Hikmet Karaman istifaya davet edildi - Haberler

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Konyaspor'dan inanılmaz geri dönüş! Hikmet Karaman istifaya davet edildi

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü Kayserispor deplasmanından 3-2 galip çıktı. Ev sahibi ekibin taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti.

Kayserispor ve Konyaspor karşılaşmasında futbol şöleni yaşandı. 7. dakikada Abdulkadir Parmak, 14'te Gavranovic'in golüyle skoru 2-0'a getiren Kayserispor, farkı açacak pozisyonları cömertçe harcadı.

Konyaspor'dan inanılmaz geri dönüş! Taraftarlar Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti

Konyaspor'da 20. dakikada Abdulkerim Bardakçı'nın attığı gol VAR'a takıldı. Konyaspor, 41. dakikada Guilherme'nin penaltı golüyle ilk yarıyı 2-1'le kapattı.

52. dakikada Cikalleshi beraberliği getirdi. 63. dakikada Cikalleshi bir kez daha sahneye çıktı, takımını öne geçirdi. İki tarafın da direkten dönen topları oldu. Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı, kazanan Konyaspor oldu.

Konyaspor'dan inanılmaz geri dönüş! Taraftarlar Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti

Bu sezon dört büyüklere kök söktüren ve Türkiye Kupası'nda yarı final gören Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman istifaya davet edildi. Sarı-Kırmızılı taraftarın istifa çağrısına sosyal medyada diğer takım taraftarları tepki gösterdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hikmet Karaman, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Haberler

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Yorumlar (3)

Brütüs:

Kayseri seyircisi iyi giden takımlarını desteklesin. Her sene alt sıralarda. Bu yıl toparlandı. İyi de hocaları var. Sabır ve saygı lütfen.

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Ufuk Karakaya:

Nankörlük yapmayın ben Beşiktaş fanatiği bir insanım ama fb ve bjk gibi takımları eleyen 4buyuk diye tabir edilen takımlara kök sokturen takımın hocasına sahip çıkın bence yeminle söylüyorum keşke bizim hocamız olsa al önder karaveliyi ver hikmet hocayı

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Rıdvan Şeker:

Tam Gayserli tacir misali hep gazanacaan gaybetmek yoooh.

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