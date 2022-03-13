Konyaspor'dan inanılmaz geri dönüş! Hikmet Karaman istifaya davet edildi
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü Kayserispor deplasmanından 3-2 galip çıktı. Ev sahibi ekibin taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti.
Kayserispor ve Konyaspor karşılaşmasında futbol şöleni yaşandı. 7. dakikada Abdulkadir Parmak, 14'te Gavranovic'in golüyle skoru 2-0'a getiren Kayserispor, farkı açacak pozisyonları cömertçe harcadı.
Konyaspor'da 20. dakikada Abdulkerim Bardakçı'nın attığı gol VAR'a takıldı. Konyaspor, 41. dakikada Guilherme'nin penaltı golüyle ilk yarıyı 2-1'le kapattı.
52. dakikada Cikalleshi beraberliği getirdi. 63. dakikada Cikalleshi bir kez daha sahneye çıktı, takımını öne geçirdi. İki tarafın da direkten dönen topları oldu. Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı, kazanan Konyaspor oldu.
Bu sezon dört büyüklere kök söktüren ve Türkiye Kupası'nda yarı final gören Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman istifaya davet edildi. Sarı-Kırmızılı taraftarın istifa çağrısına sosyal medyada diğer takım taraftarları tepki gösterdi.
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022