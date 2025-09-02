Konyaspor'dan Deniz Ertaş'ın Trabzonspor'a Transfer Görüşmeleri

Konyaspor Kulübü, kalecisi Deniz Ertaş'ın Trabzonspor'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu. İki kulüp başkanları arasında yapılan görüşmede, futbolcunun ve kulübün menfaatleri ön planda tutuluyor.

Yeşil-beyazlı kulübün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel kalecimiz Deniz Ertaş'ın Trabzonspor Kulübüne olası transferi konusunda, kulüp başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır. Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır." denildi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
