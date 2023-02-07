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Konyaspor'dan örnek uygulama! Stadyumu depremzedeler için eve çevirdiler

Spor Haberleri

Konyaspor'dan örnek uygulama! Stadyumu depremzedeler için eve çevirdiler

Konyaspor, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara stadyumun kapılarını açtı. Yeşil-beyazlılar, vatandaşlar için stadyum localarını yataklı odaya çevirdi.

Depremden etkilenenler için spor camiası seferber olurken bir destek de Konyaspor'dan geldi. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, stadyum localarını depremzedelerin kalabileceği şekilde değiştirdiklerini açıkladı.

LOCALARI YATAKLI ODALARA ÇEVİRDİLER

Yeşil-beyazlı kulüp, stadyumun localarını yataklı odalara çevirdi ve depremden zarar gören insanların hizmetine sunacaklarını açıkladı.

Konyaspor'dan anlamlı hareket! Stadyum localarını depremzedelere açtılar

"TÜM HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

Öte yandan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı stadyumumuzun localarında misafir edebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Konyaspor'dan anlamlı hareket! Stadyum localarını depremzedelere açtılar

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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