Konyaspor'dan Ahmet Çalık'a Anma
Konyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçta trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı seremonide anarak 'Seni Unutmayacağız' pankartı açtı. Taraftarlar ise onun anısına koreografi düzenledi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Konyaspor'da seremonisinde futbolcular ve Konyasporlu taraftarlar tarafından trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık anıldı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile karşılaştıkları maçın seremonisinde Konyasporlu futbolcular, 3. yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı unutmadı. Futbolcular sahaya "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık" yazılı pankartla çıktı.
Konyasporlu taraftarlar tarafından ise kale arkası tribününde "Doymadım Doyamadım" yazılı Ahmet Çalık pankartıyla koreografi yapıldı. - KONYA